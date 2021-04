Riportiamo di seguito il testo a cura di 3Place in cui viene spiegato in breve l’evento SDGs e IMPATTO LOCALE: UNA SFIDA POSSIBILE?

«Cosa sono gli SDGs (Sustainable Development Goals, ossia Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) e quale impatto possono avere sulla nostra vita? Queste sono le domande che hanno spinto l’associazione andriese 3place e il comitato locale di AIESEC in Bari a organizzare l’incontro: “SDGs e impatto locale: una sfida possibile?”, che si terrà il 27 aprile in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione 3place (3Place).

L’evento nasce con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulle azioni a livello comunitario e individuale che possono portarci verso una realtà più sostenibile.

Riccardo Moschetta e Sebastiano D’oria, rappresentanti di 3place, esporranno le iniziative già intraprese dall’associazione ambientalista andriese e i cambiamenti prodotti grazie al loro impegno, mentre Aurora Altini, Vicepresidente Marketing di AIESEC in Bari, presenterà l’operato del comitato locale nel promuovere lo sviluppo di nuovi leader attenti alle tematiche dell’Agenda 2030.

Aiesec infatti è un’organizzazione internazionale, no-profit, apolitica, interamente gestita dai giovani per i giovani. L’obiettivo di AIESEC è quello di sviluppare la leadership nelle nuove generazioni, perché crede che queste siano la chiave per la costruzione di un futuro migliore. Questo lo fa attraverso esperienze concrete e pratiche in ambienti stimolanti; ad esempio, AIESEC organizza e gestisce opportunità di tirocinio e insegnamento all’estero.

A completare l’incontro ci sarà la testimonianza di Cosimo Scarano, alumno AIESEC in Bari, il quale, grazie alla sua esperienza come Responsabile Progetti Sociali di una multinazionale produttore di elettrodomestici, spiegherà come uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile sia non solo possibile, ma anche un dovere per quelle grandi aziende che riescono a coordinare gli sforzi di migliaia di persone in giro per il mondo».