Sabato 27 marzo si è tenuta un’assemblea dei soci di “In Compagnia del Sorriso” per il rinnovo del Consiglio Direttivo (così come avviene ogni tre anni). Questa volta però si è verificato uno storico cambio di guardia. Dopo dieci anni l’associazione cambia il suo presidente. Dino Leonetti, fondatore e storico presidente dell’associazione, passa il testimone alla ex vice presidentessa Annamaria Pastore.

«E’ con grande gioia che apprendo della nomina di Annamaria nel ruolo di presidentessa della nostra associazione e dei singoli e azzeccati ruoli degli altri amici clown. Quindi è a lei che devo passare il mio testimone. Annamaria la conosciamo tutti e non dico niente di nuovo se ricordo come sia stata una delle figure sempre presenti, perennemente impegnata nel dare slancio a In Compagnia del Sorriso nella rete sociale, specialmente scolastico, con progetti, iniziative, incontri e bellissime opportunità. Oltre che nella dirigenza, avendo rivestito il ruolo di consigliere per molti anni, anche nella logistica della sede, nell’amministrazione, nella pianificazione della vendita del libro “Clown in ospedale” e dei calendari, insomma in ogni aspetto della vita che ha riguardato noi tutti. Quante volte l’abbiamo ringraziata? Annamaria dico sempre che è una potenza ed è quello che sappiamo, ma quello che mi rassicura tanto è prendere atto che è maturata molto nel tempo insieme a ciascuno di noi. Sono certo che nelle sue mani la nostra associazione saprà continuare ad imbrattare di sorrisi i reparti e nello stesso tempo affrontare la sfida che il post-covid ci pone davanti. Dal 2011 ho dato tutto quello che ho potuto alla nostra creatura, dieci anni di vita ricca di innumerevoli eventi che mi hanno tolto energia ma dato tanta soddisfazione. Sono appagato e sereno e non potevo sperare di meglio. Auguro alla neo-presidentessa Annamaria Pastore, alla vicepresidentessa Fabiana Suriano, al tesoriere Stefano Mariano, alla segretaria Patrizia Zingaro e alla consigliera Francesca Caputo un proficuo percorso. Spero di avere ancora energia, tempo e determinazione per seguirvi come ho fatto fino ad oggi. Buon camino, amici cari. CONGRATULAZIONI!», ha affermato Dino Leonetti.

«Tutti noi clowndottori di In Compagnia del Sorriso ci congratuliamo con Annamaria Pastore per questa nuova carica che meritatamente andrà a ricoprire nei prossimi tre anni. E ringraziamo con affetto immenso il Presidente uscente, mai smetteremo di farlo. Ci ha resi partecipi del suo sogno che insieme, anno dopo anno, abbiamo reso una splendida realtà. Ora purtroppo siamo fermi a causa della pandemia ma non vediamo l’ora di ricominciare più forti e motivati di prima! Caro Dino, non sarai più il nostro Presidente ma sei e resterai sempre il nostro papà che continuerà a guidarci in questa splendida e colorata avventura», conclude la nota.