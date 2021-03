Una raccolta fondi per la donazione di uno strumento importante come un capnografo per uso pediatrico tra soci, correntisti della Banca di Credito Cooperativo di Andria ma anche il resto della collettività, il tutto in memoria di Vincenzo Sinisi ad un anno dalla sua scomparsa. E’ l’idea lanciata dall’istituto di credito andriese, qualche giorno fa, e di cui Sinisi era socio, sindaco supplente e sindaco effettivo. A lanciare l’iniziativa ci ha pensato con una lettera il Presidente, il Notaio andriese Paolo Porziotta che ha voluto rimarcare, innanzitutto, il vuoto lasciato dalla scomparsa di Vincenzo Sinisi.

La possibilità di contribuire continuerà anche nei prossimi giorni e sarà possibile dare la propria oblazione semplicemente recandosi presso una delle filiali dell’istituto di credito andriese oppure con un bonifico. La raccolta fondi ha già superato le più rosee aspettative ed allora, come ci spiega Porziotta, si punta a proseguire questa iniziativa anche nei prossimi mesi magari creando un filo diretto con l’Ospedale “Bonomo” per acquistare altri macchinari necessari.

Nel frattempo è stata avviata la campagna di comunicazione ideata dall’Agenzia Artsmedia di Andria, che vuole sostenere proprio la donazione nei confronti della pediatria del nosocomio andriese. Il capnografo, che sarà consegnato nei prossimi giorni in prossimità della ricorrenza dell’anniversario dalla scomparsa di Vincenzo Sinisi, è uno strumento estremamente utile per il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Bonomo”.

PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA:

Versamento sul conto corrente intestato a Banca di Andria di Credito Cooperativo / Raccolta Fondi in Memoria di Vincenzo Sinisi / IBAN: IT09 D071 0141 3400 0000 0005 029.

Il servizio completo su News24.City.