Il Comune di Andria ha candidato, ufficialmente, due spazi della città all’Avviso per l’adesione dei Comuni per partecipare al progetto “Sport nei parchi”.

Lo rende noto l’assessora con delega allo Sport, Daniela Di Bari, che precisa che la candidatura è stata preceduta da una ampia discussione «prima con gli uffici comunali e poi con gli atleti andriesi che, quotidianamente, si allenano nelle zone verdi delle città. Siamo giunti così alla conclusione di candidare all’Avviso due aree. La prima riguarda una parte della pineta della Villa Comunale e l’altra l’area verde del quartiere San Valentino, quella prospiciente la tensostruttura posta tra via Castellana Grotte e via Putignano. Dunque sia un’area più centrale che una più periferica, perché Andria è una sola e non esistono zone di serie A e zone di serie B».

L’avviso “Sport nei parchi”, nato dalla collaborazione tra Sport e Salute e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha come obiettivo la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni – che vadano oltre il periodo di emergenza – per l’utilizzo di aree verdi cittadine.