Con riferimento al servizio mensa nelle scuole dell’infanzia, si segnala che il Comune nei giorni scorsi, in vista del riavvio della refezione, ha chiesto ai Dirigenti scolastici e alla Ditta che effettuerà il servizio, di concordare le modalità più adeguate. Come si legge nella circolare Cisa (organismo di rappresentanza di tutti i dirigenti delle scuole andriesi) è stato previsto il seguente orario, a partire dal 18 febbraio, in tutte le scuole dell’infanzia statali andriesi, dalle 8.15 alle 14.15. Dunque in piena autonomia i Dirigenti scolastici hanno deciso la chiusura delle scuole alle ore 14.15 solo per il tempo strettamente necessario a verificare l’andamento epidemiologico e per abituare, gradualmente, i piccoli, ad un tempo prolungato fino alle 16.15. Dopo questo periodo iniziale, all’esito delle verifiche, si potrà andare a regime con la chiusura alle 16.15.

«Si tratta dunque – spiega l’ass. Alla Pubblica Istruzione, Ins. Dora Conversano – di una decisione dei Dirigenti scolastici, emersa al termine dell’incontro con la Ditta, dettata dalle problematiche attuali legate alla pandemia e dunque destinata a cambiare dopo il primo avvio delle attività scolastiche».