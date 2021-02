Prime parole da tesserato della Fidelis Andria di Simone Figliolia. Arriva dalla Gelbison e dal girone I. Il raggruppamento terribile dove ci sono le pugliesi, però, lo conosce molto bene l’attaccante campano, che nella nostra regione ha militato ad Altamura nell’annata 2017-2018: alla guida dei murgiani, nella prima parte della stagione, c’era proprio Gigi Panarelli, l’attuale tecnico dei biancazzurri.

E sugli obiettivi, Figliolia non gioca a “nascondino”.

L’esordio di Figliolia è previsto domenica al “Degli Ulivi” nell’appuntamento casalingo contro il Francavilla in Sinni. Naturalmente deciderà Panarelli se impiegarlo già contro i lucani.

Intervista Figliolia

Francavilla in Sinni in casa. Poi Bitonto sempre al Degli Ulivi”, Cerignola al “Monterisi” e Sorrento ancora in casa. Tre delle prossime quattro partite, in buona sostanza, saranno tra le mura amiche per la Fidelis, chiamata a riscattare la beffarda battuta d’arresto di Venosa contro il Lavello. Il mese di febbraio dirà, senza dubbi, che cosà potrà fare da grande la squadra di Gigi Panarelli.

