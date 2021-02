«Da oggi sono di nuovo in funzione i semafori dei più importanti incroci della città. Quello fra via P. Nenni e via S. S. Salvatore; quello fra via P. Nenni e via Castel del Monte, quello fra via Barletta e viale Orazio». Ad affermarlo è l’assessore alla Polizia Locale Pasquale Colasuonno.

«Erano spenti perché interessati da danni gravi, come ad esempio cavi tranciati sotto il manto stradale, e le poche risorse economiche del Comune di Andria non ci permettevano d’intervenire come avremmo voluto. Eppure ci siamo posti la riparazione come priorità, e con un po’ di pazienza siamo riusciti a portarla a termine. Un semaforo in funzione non è di quelle cose che fanno la rivoluzione in una città, eppure è di quelle cose che migliora la qualità della vita dei suoi cittadini, e sinceramente anche questo, soprattutto questo, ci vuole».