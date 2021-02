Riattivato alle 15 di oggi il reparto di Cardiologia dell’ospedale “Bonomo” di Andria: le attività sono state sospese ieri per consentire la sanificazione dei luoghi. Tutti i pazienti presenti sono stati sottoposti a doppio tampone e sono risultati negativi al Covid.

Ricordiamo che tutti i pazienti, prima del ricovero, vengono sottoposti a tampone e possono accedere alla struttura solo se negativi: nei casi positivi si dispone il ricovero in altra struttura. Le positività possono manifestarsi, come è successo in questo caso, durante il ricovero perché – come noto da oltre un anno – esiste un periodo di latenza del virus. I pazienti risultati positivi sono stati immediatamente trasferiti in ospedali attrezzati per ospitare i Covid.