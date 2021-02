L’idea era quella di vivere la festività del Natale in modo diverso e differente. Ed è quello che è effettivamente accaduto. Una calza solidale realizzata dall’Associazione andriese IdeAzione e che ha permesso di raccogliere diversi fondi reinvestiti poi nell’acquisto di beni di prima necessità per i bambini seguiti da Casa Accoglienza Santa Maria Goretti.

Una maratona di solidarietà per i più piccoli, per i più fragili ed indifesi le cui necessità spesso vengono messe da parte. Ieri la consegna dei primi pacchi a cui seguiranno altri arrivi di materiale. Latte, biscotti, omogenizzati. Una donazione che permetterà di incrementare ulteriormente le possibilità di aiuto alle famiglie in difficoltà come ci spiega Don Geremia Acri per un servizio che resta tra i più importanti ma altrettanto costosi di Casa Accoglienza.

Fondamentali sono state naturalmente le donazioni di tanti cittadini che hanno acquistato le calze realizzate dall’Associazione IdeAzione. Ma essenziale è stata anche la partecipazione di diversi partner che hanno sposato il progetto nel segno della vita, del dono della vita ai più fragili.

Il servizio di News24.City.