«In merito e a proposito della mia CITTÀ, Andria. La qualità del futuro della città di ANDRIA dipende dall’efficienza della sua macchina e organizzazione amministrativa, che va ri-organizzata poiché oggi, nel modo in cui è impostata, non riesce a rispondere, IN TEMPI RAPIDI, e adeguata alle necessità e alle sollecitazioni dei cittadini, nonché alle priorità degli imprenditori e degli stessi amministratori, in tempo reale». Scrive così, in una nota, il Presidente del Consiglio comunale di Andria Giovanni Vurchio.

«Alla politica è chiesta conoscenza, competenza e coraggio con le conseguenti indicazioni degli OBIETTIVI da perseguire e raggiungere, a cui tendere, con uno sforzo comune. E, NON HO REMORE ad aggiungere che anche il mondo imprenditoriale – cosi come quello sindacale – devono assumersi una maggiore responsabilità, nello svolgimento dei loro ruoli.

La SFIDA che ci aspetta è difficilissima, ma possibile, se remassimo, tutti, nella stessa direzione».