Un altro brutto incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla SP 231 nei pressi dello svincolo per Corte Martinelli. Attorno alle ore 17.30 un Van bianco, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un trattore. Ingenti i danni ai mezzi: il Van si è ribaltato su di un lato, mentre la parte anteriore del trattore è andata completamente distrutta.

1 of 3

Miracolosamente illesi i due conducenti e gli occupanti del Van tutti andriesi. Sul posto gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando della Polizia Locale di Andria per effettuare i rilievi del caso e a deviare il traffico in entrambe le direzioni della provinciale. Intervenuta anche la società Sicurezza e Ambiente per la pulizia della sede stradale dai detriti e dai liquidi con ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.