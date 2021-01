Esordio casalingo nel campionato di serie B fissato per sabato 13 febbraio contro il Putignano e quindi dopo esattamente un anno si tornerà a giocare.

Non vedevano l’ora i ragazzi e la società della Fidelis Andria Handball. Dall’ultima partita ufficiale datata 29 febbraio 2020 contro il Terranova, i ragazzi del presidente Nunzio Colasuonno torneranno a calcare i campi di pallamano in una gara ufficiale con l’esordio stagionale che avverrà presso il palasport di corso Germania alle ore 19.00, naturalmente a porte chiuse e rispettando tutti i protocolli di sicurezza disposti dalla federazione, con tamponi settimanali prima delle partite.

«Sarà un emozione rivivere certe sensazioni e ritornare all’agonismo dopo un anno esatto – commenta il tecnico Riccardo Colasuonno. Speriamo sia il primo importante primo passo verso la normalità. In un anno molte cose sono cambiate, prima squadra giovanissima con età media di 17 anni e formata interamente da giovani promesse andriesi, con l’obiettivo di far crescere l’importante vivaio creato negli anni dalla società. Quest’anno – continua mister Colasuonno – partiamo con proclami un po’ diversi rispetto ai due anni scorsi, ma sicuramente non abbiamo abbassato l’asticella e diremo la nostra in questo campionato. Ci mancherà l’esperienza e proprio all’esordio incontreremo una squadra che, oltre a essere la favoritissima per la vittoria finale, fa dell’esperienza la sua arma migliore. Noi dal canto nostro stiamo lavorando da tanto tempo per dare un impronta di gioco importante e far crescere la consapevolezza dei nostri giovanissimi ragazzi. Durante questo percorso ci saranno tanti momenti di difficoltà che ci aiuteranno sicuramente a crescere e a fare esperienza».

Il progetto insomma continua con entusiasmo e voglia di lottare per arrivare alla vittoria.

Oltre alle già citate Fidelis Andria e Putignano, le altre squadre che comporranno il girone Puglia-Calabria-Basilicata della serie B saranno Pallamano Altamura, Pallamano Crotone, Pallamano Fasano e Serra Fasano. Il campionato avrà inizio il 13 febbraio e si concluderà il 2 maggio con gare di andata e ritorno. La prima classificata sara promossa in serie A2.