Nella giornata di mercoledì si è riunita la segreteria provinciale di Forza Italia Bat.

«Dopo un lungo confronto con i segretari cittadini e gli eletti della nostra provincia – si legge nella nota a firma di Luigi De Mucci – si è ritenuto fondamentale dare avvio ad una nuova stagione di riorganizzazione e ristrutturazione del nostro partito in tutti i comuni della nostra provincia. Un percorso obbligatorio e, allo stesso tempo fondamentale, per essere protagonisti in vista delle prossime scadenze elettorali, che andranno ad interessare i comuni di Spinazzola, Minervino Murge e le elezioni provinciali. Vi è bisogno, oggi come non mai, di donne ed uomini capaci e liberi, che scelgono di fare politica con spirito di servizio nei confronti delle proprie comunità. La necessità di ampliare quanto più possibile l’azione del nostro partito che dovrà fondarsi su programmi concreti, attraverso un’attività politica costante e responsabile, tesa a contrastare i disastri dei governi di centrosinistra».