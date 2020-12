Federico II che, indossando diligentemente una mascherina, rinnova il proprio legame con la città augurandole di liberarsi al più presto dal peso della pandemia: è questo il simbolo scelto dal Circolo dei Lettori di Andria come metafora per omaggiare Andria così duramente colpita dalla seconda ondata dell’epidemia da Covid-19.

“Torna a brillare Andria” è il titolo della video-proiezione, realizzata grazie alle illustrazioni di Nadia Gelsomina e al supporto tecnico della CG Services, che ha visto come sfondo d’eccezione il Castel del Monte, simbolo dell’intera comunità, con la quale l’associazione andriese auspica un rapido ritorno alla normalità per la città intera invitando tutti al rispetto delle regole prendendo come esempio proprio lo Stupor Mundi che per l’occasione si è dotato di un comune dispositivo di protezione.

«Per tornare a brillare – fanno sapere dall’associazione – occorre collaborare come comunità. Con questa video-installazione abbiamo voluto dare la nostra carezza alla città che amiamo, in un momento di particolare difficoltà, e che confidiamo di poter tornare ad incontrare al più presto con le nostre attività. Una città che ha bisogno di rialzarsi e, appunto, di tornare a brillare. Questo video vuol essere una carezza, un monito, ma soprattutto uno stimolo per tornare ad abbracciare insieme il nostro comune percorso di crescita».

Il Circolo dei Lettori di Andria coglie l’occasione per augurare a tutti buone feste!