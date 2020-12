Oltre 250 mascherine, sia per adulti che per bambini e ragazzi, donate questa mattina dall’Associazione Scuola è Vita di Andria all’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi”. Una iniziativa nata dalla volontà di ringraziare la scuola andriese per il lavoro svolto in questo delicato periodo assicurando con tempestività la doppia opzione di scelta per le famiglie.

Non sono mancate le difficoltà in un momento in cui gli istituti scolastici hanno dovuto affrontare un cambio così repentino in particolare in Puglia dove la doppia possibilità di scelta tra didattica a distanza e didattica in presenza ha costituito un banco di prova davvero complesso.

La speranza però, anche da chi il mondo scolastico lo vive direttamente in prima persona, è quello di rivedere al più presto i ragazzi nelle aule anche perché le scuole sono luoghi assolutamente sicuri.

