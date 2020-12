Un omaggio inaspettato a un simbolo del calcio italiano e mondiale scomparso troppo presto come Paolo Rossi. E’ quello realizzato da Franco Tesse nel suo negozio da parrucchiere per donna in via Firenze ad Andria. Ieri “solo” tempio delle memorie della Fidelis, oggi anche custodia di ritagli di giornale, libri e titoli dedicati a Pablito.

Eroe Mundial del 1982 ma anche icona di un calcio lontano, nei valori e negli interpreti, che a tutti evoca una Nazionale da sogno.

Dall’azzurro dell’Italia al biancoazzurro della Fidelis. La sala di Tesse è stata negli anni punto di incontro dei calciatori, che hanno intrapreso con lui un rapporto di fiducia e amicizia che prosegue ancora negli anni.

La Fidelis resta nel cuore e negli archivi: spropositati quelli di Franco, che oggi segue l’Andria da lontano per gli effetti della pandemia e ne ha anche per l’attuale allenatore, Gigi Panarelli.

Memoria e sentimento. Due fattori che si incrociano. Come quando c’è da declinare gli 11 della Fidelis, in particolare quelli rimasti nel cuore.

Il servizio.