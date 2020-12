Una storia d’amore in crisi, un viaggio in auto dove riaffiorano i ricordi, gli stessi che portano a riaccendere la passione spenta e aiutano a superare le difficoltà del momento. Si chiama “Steve McQueen” ed è il nuovo singolo (il secondo dopo “Ultimo Giro”) della band andriese “Le Urla”. Un pezzo energico, sorprendente, frutto di una crescita professionale del gruppo certificata negli ultimi anni anche da collaborazioni importanti. “Steve McQueen”, così come “Ultimo Giro”, rappresentano il lavoro portato avanti con l’etichetta discografica indipendente Matilde Dischi, il Maionese Project, ed il sostegno del musicista barese Luca Giura, in arte Molla.

Dopo l’uscita sui vari canali musicali lo scorso 25 novembre, oggi – venerdì 12 dicembre – uscirà su YouTube il videoclip del brano realizzato con la collaborazione di Michele Rutigliano, tranese, ed il suo staff. “Steve McQueen” ha già raggiunto i 5 mila streams su Spotify, sottolineando un’apertura importante anche da parte degli utenti che giorno dopo giorno stanno apprezzando il lavoro de “Le Urla”, gruppo formato da Francesco Bruno alla voce, Nunzio Davide Campanale alle chitarre, Riccardo Ernesto batteria e percussioni, e Antonio Strignano polistrumentista (basso, tastiere e sample).

Come detto, il brano racconta una crisi di coppia, la fuga in macchina di uno dei protagonisti, ed il riaffiorare dei bei ricordi passati insieme durante il viaggio. I due amanti sono rappresentati allegoricamente da Steve McQueen e Amanda Lear. Il messaggio è piuttosto romantico: grazie ai ricordi più belli, la coppia riscopre la propria spensieratezza riaccendendo così la passione. Un po’ come lanciare il cuore oltre l’ostacolo.

Questa è “Steve McQueen”, buon ascolto con “Le Urla”. Il brano è su YouTube.