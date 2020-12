Vendere Papparicotta? Un danno alla cultura agricola del territorio di andria in un momento in cui la città non è rappresentata nel consiglio della provincia BAT. Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Forum Ambientalista, Legambiente e Urban Center hanno formulato una richiesta di accesso agli atti per verificare i contenuti della procedura denominata “valorizzazione della azienda agricola Papparicotta”.

Un titolo fuorviante perchè la valorizzazione non sarebbe null’altro che una privatizzazione. In quale formula è da vedersi ma l’istituzione di una commissione per la valutazione delle offerte avvenuta con la determina dirigenziale n. 972 del 12/novembre/20 non lascia spazio a molti dubbi. Il primo provvedimento che aveva avviato la procedura di privatizzazione è una deliberazione consiliare (la n. 22 del 15/maggio/20) con cui si è proceduto alla approvazione del Piano triennale delle alienazioni: in questo pieno si parla espressamente di una presunta valorizzazione del complesso immobiliare denominato Azienda Agricola Papparicotta, con il suo inserimento nella tabella dei “terreni non strumentali alle funzioni istituzionali dell’ente”.

Le quattro associazioni ambientaliste andriesi non esitano a definire ambigue le politiche di “valorizzazione” dell’azienda prospettando la perdita di uno dei pochi esempi, ancora presenti, di produzione agroalimentare, turistica e culturale del nostro territorio. L’accesso agli atti richiesto da Italia Nostra, Forum Ambientalista, Legambiente e Urban Center è finalizzato, scrivono, a poter rappresentare alla cittadinanza e al Consiglio Comunale di Andria quali siano le reali prospettive future che vengono offerte alla Azienda Papparicotta.

L’attacco delle associazioni si fa duro quando definiscono “strano” l’attivismo che, dopo venti anni di assoluta inerzia rispetto a questa rinomata azienda, si concretizza pochi mesi prima delle elezioni del nuovo consiglio provinciale, che dovrebbero tenersi entro marzo e che vedono completamente assente, al momento, una rappresentanza andriese nell’ente guidato dal presidente, e sindaco di Margherita di Savoia, Bernado Lodispoto