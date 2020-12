«C’è ancora tanto da fare anche se tanto si è già fatto in oltre 35 anni di attività». E’ un po’ il senso di quanto scritto nella lettera aperta inviata dal Calcit di Andria al neo Sindaco Giovanna Bruno. Una lettera in cui si sono ripercorse attività e progetti svolti ma anche idee per il futuro. A conclusione della lettera firmata dal Presidente il Dr. Nicola Mariano, si invita anche il neo Sindaco ad un incontro ufficiale per presentare le tante attività svolte ed il direttivo. In allegato la lettera completa.

«Gent.ma Signora Sindaco, il C.A.L.C.I.T. – Comitato Autonomo Lotta contro i Tumori – desidera esprimerLe gli auguri per la Sua elezione a Sindaco. La nostra associazione è presente in città dal 1984, al fianco degli ammalati oncologici e delle loro famiglie.

I suoi scopi sono:

– erogare contributi in favore di malati oncologici indigenti;

– promuovere eventi sociali e scientifici per raccogliere fondi da destinare ad interventi di supporto ai malati;

– svolgere attività di assistenza psicologica e di ascolto, grazie ad un team formato da Psiconcologa, Psicologa ed Assistente Sociale;

– donare strumentazione elettromedicale ad istituti di cura pubblici e privati, atti alla diagnosi e cura delle malattie tumorali.

Il Calcit fa parte da alcuni anni della FAVO (Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato In Oncologia) e del CCM (Comitato Consultivo Misto) dell’Istituto Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari. Collabora con la Confraternita della Misericordia di Andria nell’ambito delle attività dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” e con l’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) nella stesura di alcuni protocolli scientifici per la cura delle malattie oncologiche. Da poco ospita anche un gruppo di auto-aiuto, chiamato “Fenice”, composto da pazienti oncologiche.

Fra gli appuntamenti storici del Comitato c’è la celebrazione, l’8 dicembre, della giornata di preghiera per il malato oncologico, con la Santa Messa officiata dal Vescovo, la deposizione della corona di fiori alla statua della Vergine in piazza Duomo ed il volo delle colombe liberate dai VV.FF. Inoltre, ogni anno, in occasione della festa della mamma, i nostri volontari si occupano della distribuzione e della vendita a scopo benefico delle piantine fiorite, sia nelle scuole cittadine che in alcune postazioni fisse.

Pur vivendo criticamente questo periodo pandemico, il Calcit è riuscito comunque a garantire una serie di interventi di natura economica. Ha inoltre donato ai reparti di Oncologia e di Ematologia dell’Ospedale Di Miccoli di Barletta DPI per pazienti e personale sanitario.

Nella speranza di una sua graditissima visita, in presenza, presso la nostra nuova sede sita in Via Taranto,15 desideriamo ribadirLe le nostre felicitazioni per la Sua elezione e Le formuliamo ancora una volta i nostri più fervidi auguri di buon lavoro».