«Considerata l’evoluzione dell’Epidemia Covid in città, considerati i disagi con i quali tante famiglie sono costrette a convivere, ritengo necessario che durante i lavori del Consiglio Comunale programmati in data 26 novembre venga approvata all’unanimità una richiesta di convocazione di consiglio comunale monotematico in tempi brevi sull’emergenza sanitaria al fine di conoscere l’andamento dell’epidemia e i provvedimenti che si intendono adottare, al quale debba necessariamente invitato a partecipare il dott. Alessandro Delle Donne in qualità di Direttore ASL BAT. Purtroppo continuano a verificarsi quotidianamente affollamenti presso l’Ufficio Igiene di Andria, misti a ritardi ormai ingiustificabili nella elaborazione dell’esito dei tamponi “rapidi”, con il dato spaventoso e in continua crescita dei decessi da monitorare. Le strutture sanitarie della sesta provincia sono ormai allo stremo, come anche il personale addetto a cui va la massima vicinanza e ringraziamento. Ascoltare un Ministro del Governo, On. Francesco Boccia in visita all’ospedale da campo allestito a Barletta, che parla di “Cimiteri saturi” non può lasciarci indifferenti. Serve uno scatto d’orgoglio e serve adesso. Si è perso già troppo tempo prezioso. Il monito del Ministro che asserisce “Ovviamente i sindaci, se ci sono necessità di intervenire in maniera rigorosa, possono già farlo”, venga inteso come un appello. Un appello alle forze politiche tutte, di maggioranza e di minoranza, perché il bene di una comunità cittadina deve prevalere e vedere impegnati tutti insieme nel dare un contributo fattivo per la sua tutela».

Così in una nota il componente di Forza Italia di Andria Riccardo Nicolamarino