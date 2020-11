«Che la situazione stesse sfuggendo di mano nella nostra città lo si era capito già da diverso tempo: numero di contagiati di molto superiore rispetto a quello delle altre città e sistema ospedaliero oramai al collasso che si regge solo grazie allo sforzo di persone alle quali va il nostro sentito ringraziamento per la sensibilità, la professionalità e l’attaccamento al lavoro dimostrato in questo difficile periodo». Interviene così, in una nota, Antonio Nespoli, Commissario cittadino di Forza Italia.

«Apprendere poi dalle esternazioni serali del Sindaco che per la nostra città sia stata invocata la “zona rossa” e l’intervento dell’esercito ci preoccupa ancora di più se si pensa alle misure messe in campo solo negli ultimi giorni e che appaiono da un lato tardive ma dall’altro inadeguate se la situazione si presenta di una tale gravità.

È necessaria, pertanto, una chiarezza sulla situazione della nostra città anche per rasserenare e dare certezza alle famiglie per la imminente ripresa dell’attività scolastica in presenza. Si devono mettere in campo azioni efficaci per far tornare a scuola i nostri ragazzi in condizioni di massima sicurezza prevedendo un sistema efficace di sanificazione costante degli ambienti, di rispetto delle misure di distanziamento e di intervento rapido delle autorità sanitarie nella denegata ipotesi di nuovi contagi.

Non si può demandare alle famiglie la decisione se mandare o meno un figlio a scuola per i prossimi giorni perché non è rispettoso anche per la tenuta della coesione sociale della nostra comunità far apparire alcuni genitori più responsabili di altri, addirittura sulla salute dei propri figli e dei propri cari».