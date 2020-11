Attivazione urgente di ulteriori posti letto per il trattamento di pazienti Covid in tutta la Regione Puglia. E’ una circolare dell’assessorato alla sanità datata 6 novembre a portare i posti letto entro Covid entro il 30 novembre a 2900 rispetto agli attuali 1100. Un balzo in avanti che ci sarà anche nella provincia BAT dove i posti letto passeranno da 107 a 281. Per far questo la ASL BT affiancherà all’Ospedale di Bisceglie anche una parte del “Dimiccoli” di Barletta.

L’Ospedale di Andria è interamente individuato quale presidio “No Covid”, mentre sette unità operative del nosocomio barlettano vengono riconvertite per attività Covid. Nello specifico i posti letto di Gastroenterologia, Oculistica, Terapia Intensiva, Chirurgia Generale, Ortopedia, Neurologia e la Cardiologia.

La ASL BT ha anche disposto il blocco dei ricoveri della Chirurgia e Ortopedia, le cui attività saranno centralizzate nell’Ospedale di Andria. Anche le attività ambulatoriali di Barletta sono bloccate così come vengono sospese le stesse prestazioni per quel che riguarda l’Oculistica. La Cardiologia assieme alla Terapia Intensiva gestirà le attività specialistiche per pazienti Covid Positivi.