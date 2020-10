Un weekend all’insegna delle immersioni in località marine pugliesi da incorniciare, interventi di pulizia dei fondali e tanto impegno in ambito sociale. Il Centro Subacqueo Andria continua a girare la Puglia attraverso le proprie iniziative sempre molto apprezzate in campo ambientale e sociale. Dopo l’intervento di venerdì scorso nel canale Porto di Margherita di Savoia, con la rimozione di diversi pneumatici, sabato è stata la volta delle immersioni con ragazzi e ragazze non vedenti a Borgo Egnazia, mentre domenica spazio ad iniziative ecologiche nel mar Piccolo di Taranto.

Sabato, il momento vissuto con i non vedenti, è stato sicuramente uno degli appuntamenti più intensi del Centro Subacqueo Andria, in collaborazione con l’Associazione Albatros progetto Paolo Pinto. Una giornata tutta speciale.

Domenica, come detto, spazio all’ambiente e alla rimozione di rifiuti in alcuni fondali del mar Piccolo di Taranto. Il Centro Subacqueo Andria è stato accompagnato da One World (sempre di Andria). 7 i bustoni di rifiuti raccolti, con la plastica assoluta protagonista in negativo.

In settimana, tempo permettendo, i sub andriesi guidati da Giuseppe Bartolomucci saranno di scena a Bisceglie, con il WWF Centro Tartarughe locale, per la liberazione di esemplari di caretta caretta. Domenica 18 ottobre, invece, si tornerà sulle spiagge di Polignano a Mare per altri interventi di pulizia dei fondali e delle spiagge.

Il servizio.