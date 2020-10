Sicurezza ed innovazione: è su questi due binari che viaggeranno le risorse stanziate con decreto interministeriale per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nelle scuole secondarie di secondo grado. Alla Provincia Bat spetteranno 5.200.000 euro. Risorse, spiega il presidente Lodispoto, che saranno utili a terminare i lavori di edilizia scolastica già avviati e a finanziarne di nuovi, per affrontare e risolvere quanto prima le criticità presenti nelle scuole superiori del territorio

Buone notizie anche per la città di Barletta. E’ stato firmato lunedì mattina il protocollo d’intesa fra Comune, Area Metropolitana di Bari e Provincia Bat propedeutico alla ripresa dei lavori per il completamento della scuola di via Morelli, l’edificio abbandonato da oltre dieci anni situato nella zona 167. L’atto dovrà ora passare dal consiglio provinciale della Bat e dal consiglio metropolitano di Bari per poter poi riconsegnare il cantiere all’impresa.