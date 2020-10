«Negli scorsi giorni la comunità è stata chiamata ad eleggere e rinnovare democraticamente i propri rappresentanti ed in virtù dei risultati emersi il sottoscritto presidente, e l’intero direttivo del Forum città di Giovani Andria auguriamo al nuovo sindaco, l’Avv. Giovanna Bruno, buon lavoro».

Così in una nota il Forum Città di Giovani di Andria.

«Esercitando il proprio diritto al voto il cittadino, oltre a compiere il proprio dovere, sceglie consapevolmente a chi delegare la propria rappresentatività senza se e senza ma. E’ con la stessa consapevolezza e fermezza che ora, passato il periodo elettorale ed avendo finalmente un sindaco, si deve tornare a progettare il futuro di questa città. E’ auspicabile abbandonare le forti contrapposizioni politico–ideologiche e cominciare a confrontarsi insieme, su quali possano essere le migliori strategie di rilancio per il territorio. Tra le tante tematiche da affrontare, chiediamo al nuovo sindaco di prestare attenzione alle politiche giovanili e di conseguenza di occuparsi dei giovani della nostra città, tanto spesso dimenticati durante l’amministrazione commissariale.

Occuparsi dei giovani vuol dire: pensare a come agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro, strutturando percorsi di orientamento nonchè sportelli di ascolto e guida; offrire luoghi di aggregazione e coworking; intercettare ed impiegare i fondi europei, destinati ai programmi giovanili: dalla cultura al turismo, dall’impresa al sociale. Questo e tanto altro può essere sviluppato solo se si garantisce una rappresentatività istituzionale ai giovani della nostra comunità, ed è in questa direzione che il forum città di Giovani Andria si è sempre mosso cercando di rilanciare l’imprescindibile dialogo interistituzionale con la macchina amministrativa. Siamo fiduciosi e ansiosi di incontrare quanto prima il sindaco Bruno per poter lavorare insieme per il futuro dei nostri ragazzi».