Iniziativa davvero lodevole quella dei “Bicipedi” di Andria che dopo 60 km di pedalate hanno raggiunto con la loro “Ciclocucina” la Fiera del Levante di Bari.

«Subito dopo i mesi di lockdown per via del Covid ci è stato dato il permesso di spostarci, anche in bici e organizzare attività all’aria aperta – scrivono i “Bicipedi”. Questo è stato il primo inno alla libertà e alla socialità e nel nostro piccolo abbiamo voluto omaggiare la Fiera del Levante e il grande sforzo che la Puglia sta facendo nell’organizzare questi eventi in tutta sicurezza, raggiungendo il Salone dell’Innovazione Sostenibile. Abbiamo pedalato da Andria sino a Bari passando per Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo senza nessun utilizzo di benzina, furgoni e mezzi inquinanti».

La “Ciclocucina”, che ha un suo spazio all’interno della Fiera del Levante, è una vera innovazione con la quale è possibile arrivare in ogni angolo del territorio, in modalità sostenibile, senza senza rinunciare alla qualità dell’enogastronomia pugliese. A Bari lo chef Vincenzo Miracapillo, con l’ausilio di Giovanni Prezioso, ha presentato un menù verticale a base di burrata dal salato al dolce.