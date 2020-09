Il massimo esponente di una Regione del Nord in visita in una Regione del Sud per rappresentare una vera unità nazionale. Con questo spirito Alberto Cirio, Governatore della Regione Piemonte, assieme alla sen. Licia Ronzulli, al sen. Dario Damiani e ai candidati di Forza Italia al consiglio regionale e comunale ha fatto visita a numerose eccellenze andriesi presenti nella zona PIP della città di Andria.

«Si è potuto constatare come la nostra terra sia piena di tante potenzialità e ricchezze apprezzate nell’Italia e nel mondo – si legge in una nota ufficiale -. La competenza e la visione strategica sul futuro della nostra Italia e delle Regioni, rappresentate con efficacia dal Governatore Cirio, saranno da stimolo per la classe dirigente di Forza Italia e le aziende locali per migliorare la loro competitività e poter così offrire opportunità di lavoro ai nostri giovani».

«Mi ha colpito la dichiarazione di un dipendente di una delle aziende visitate che, avvicinandomi in privato, mi ha parlato dell’ importanza di prevedere politiche economiche in favore delle imprese perché dalla loro vitalità traggono sostegno e serenità i dipendenti e le loro famiglie. Su questa esortazione posso affermare con certezza che la ricetta del Centrodestra è completamente in linea con tali aspettative a differenza di altre compagini che fanno dell’assistenzialismo e del clientelismo purtroppo i loro tratti distintivi», ha dichiarato Antonio Nespoli, candidato al Consiglio Regionale.