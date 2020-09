E’ possibile intraprendere politiche di genere a livello locale? Quali azioni un Comune può mettere in campo per assicurare piena e legittima cittadinanza a ciascun suo residente? A che punto siamo con le politiche d’inclusione oggi in Italia? Queste alcune delle domande a cui si proverà a rispondere durante la serata di venerdì 11, organizzata presso il comitato elettorale Materia prima, in c.so Cavour 150.

Durante l’evento interverranno l’On. LAURA BOLDRINI, il Presidente Nazionale Arcigay LUCIANO LOPOPOLO, oltre alla candidata sindaca di Andria GIOVANNA BRUNO e il candidato consigliere regionale SABINO ZINNI.

«Un incontro coraggioso e necessario, proprio come necessariamente coraggiosa dovrà essere l’azione politica che il centrosinistra al governo della città vuole mettere in campo.

L’inizio è previsto per le 18:30, ingresso libero, mascherina obbligatoria. Un incontro speciale a cui non mancare assolutamente, per riflettere su un modello di città che non si rassegna a lasciare indietro nessuno», si legge in una nota.