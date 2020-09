Un grave incidente è avvenuto attorno alle 11.45 in via Bernini all’angolo con viale Virgilio alla periferia di Andria.

Un’auto, una Fiat 500 X bianca, per cause ancora in fase di accertamento, ha investito un uomo sulle strisce pedonali. Davanti ai soccorritori e ai passanti si è presentata una scena davvero terribile con l’uomo rimasto sotto l’auto in una pozza di sangue.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo qualche minuto, sono riusciti con l’ausilio dei cric a liberare l’uomo e a trasportarlo in codice rosso all’ospedale “Bonomo”.

IN AGGIORNAMENTO