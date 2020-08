Finale di partita nella presentazione delle liste che concorreranno all’elezione del sindaco e del nuovo Consiglio comunale di Andria: sono quattro le compagini a supporto della candidatura di Giovanna Bruno, la portacolori del centrosinistra e delle civiche di sostegno.

«Adesso ha inizio una nuova fase, – commenta Giovanna Bruno – visto che è terminata quella burocratica. Notevole, fin dalle prime battute, il coinvolgimento di tanta gente che ha sposato con favore il progetto, tanto da decidere di metterci la faccia per rinforzarlo ed arricchirlo. Adesso occorrerà esprimere tutto il nostro impegno per far conoscere alla Città i contenuti del programma redatto attraverso il confronto con la gente, con le sue aspettative e la sua voglia di ripartire in una stagione di concreta rinascita. Programma corredato anche da azioni pratiche, di ricaduta diretta sul disegno di una nuova Comunità».

Le liste di sostegno alla candidatura di Bruno sono Andrialab 3-Bruno sindaco, Andria Bene in Comune, Futura-Rete Civica Popolare e Partito Democratico: «Sono estremamente contenta della composizione delle liste – precisa la candidata a primo cittadino – perché esse denotano una rappresentanza autentica, fatta di sensibilità multiformi. Professionisti, artigiani, esponenti del mondo della scuola e dell’impegno sociale e molto altro si sono fusi in una nuova energia pulita e positiva. C’è la consapevolezza di un patto di lealtà da mantenere con gli andriesi, partendo con attenzione e scrupolo dal gravissimo disastro economico lasciato in eredità dalla passata gestione di centrodestra. Confido – conclude – nelle professionalità ed esperienze da spendere per il risanamento delle finanze ed il reperimento delle energie per restituire alla Città di Andria la dignità che merita, come un leone che si rialza dopo essere stato sfinito, finalmente liberi di ripensare al futuro. Perciò, buona campagna elettorale a tutti. Adesso!».