Commercio cittadino ma anche turismo e miglioramento della qualità della vita, saranno le tematiche principali su cui Confommercio Andria discuterà con i cinque candidati sindaco, in ordine alfabetico: Giovanna Bruno, Michele Coratella, Laura Di Pilato, Nino Marmo ed Antonio Scamarcio. L’appuntamento è per lunedì 31 agosto, alle ore 19.30 presso la Sala Attimonelli (Albergo dei Pini) in corso Cavour.

«Riteniamo prioritario, al di là delle ideologie politiche e simpatie personali, affrontare con i candidati sindaci di Palazzo San Francesco – sottolinea il dott. Claudio Sinisi, delegato cittadino di Confcommercio Andria – alcune delle questioni che riguardano la nostra comunità e non solo. Il commercio cittadino con le annesse vicende del mercato settimanale, del centro storico, dei dehors, senza tralasciare la condizione delle zone a traffico limitato, la sicurezza urbana, la mobilità ed i trasporti locali, saranno alcuni dei temi che saranno trattati. E’ importante conoscere il punto di vista di ognuno sulle prossime scelte politico amministrative che condizioneranno la vita di Andria, ovvero la sua organizzazione sociale ed amministrativa. La nostra città si trova, anche in considerazione della pandemia sanitaria e del piano di riequilibrio finanziario ad affrontare uno dei momenti più delicati della sua storia repubblicana. Dal secondo dopoguerra, infatti Andria non ha mai attraversato un momento così importante. Come Organizzazione di Categoria siamo anche certi che solo insieme, cooperando ed agendo ognuno per le proprie competenze, in un confronto continuo e leale sarà possibile superare le problematiche che ci attanagliano e dare la necessaria sferzata che ci permetterà di guardare positivamente il nostro prossimo futuro. Una scommessa per Andria a cui noi non ci sottrarremo, facendo la nostra parte».