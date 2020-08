«Nelle condizioni in cui versa la nostra sfortunata città ci vorrà tutta la fantasia e la

competenza dei prossimi amministratori per trovare vie d’uscita alla grave crisi

economica a cui ci ha condannato il centro destra. Una delle prime proposte di Scossa Civica riguarderà le cooperative di comunità che godono di una favore normativo piuttosto evidente nella nostra regione». E’ la proposta immaginata da Scossa Civica una formazione che si riconosce a sostegno di Giovanna Bruno e che sarà presente alle prossime elezioni amministrative di settembre 2020.

«Le cooperative di comunità sono un modello di sviluppo sociale ed economico per

tutte le città che, come la nostra, devono far fronte ad innumerevoli esigenze senza

avere le risorse economiche necessarie – spiegano da Scossa Civica – Questo modello della cooperativa di comunità invita i cittadini a farsi protagonisti nella produzione e nella fruizione di beni e servizi, rispondendo alle esigenze plurime di mutualità».

«La cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere come esplicito

obiettivo, quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci

promotori appartengono o che eleggono come propria – dicono ancora da Scossa Civica – Questo obiettivo può essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi che

incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della

comunità. Ad Andria, ad esempio, potrebbero costituirsi più cooperative di comunità per

riattivare quei servizi essenziali come il trasporto per i disabili, la mensa, il sostegno

agli anziani, di cui qualche amministratore leghista ci ha incredibilmente privato».