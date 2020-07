Un brevissima storia, ma talmente bella da meritare di essere raccontata. L’Associazione ambientalista 3Place ha riportato sulla sua pagina l’avventura della piccola Giorgia, una bambina andriese, che qualche giorno fa ha salvato delle piccole rondini recuperando il nido caduto a terra.

«Un pomeriggio una bambina di nome Giogia – racconta 3Place – scendendo nel garage del condominio in cui vive, si accorge di un nido di rondini frantumato e caduto per terra con dei piccoli di rondini. Il primo soccorso lo ha dato proprio Giorgia, che ha preso i piccolini e li ha posti in una scatola. Subito dopo sono scesi Vincenzo (un inquilino) e Riccardo (il padre di Giorgia), che hanno riposto al meglio il nido “artificiale”, ponendolo nella posizione originaria. Daniela, la mamma di Giorgia, e Giovanna, si son messe in contatto con un’altra donna, Anna, la quale è arrivata a noi. Noi a nostra volta ci siamo interfacciati con il Corpo Forestale (numero 1515) e la Lipu Gravina e Alta Murgia, Lega Italiana Portezione Uccelli, i quali con grande dispponibilità e generosità, ci hanno dato tutte le indicazioni del caso».

Una storia bellissima, che esprime tutta la bontà che può nascere dai bambini, talmente contagiosa da coinvolgere anche gli adulti.

«Non abbiamo nemmeno voluto tagliare il video – spiega 3Place – perché, anche se storto, è bellissimo così: il volo dei genitori che portano cibo ai propri piccolini, salvati per mano di una bambina prima, e per mano di una rete di esseri umani dopo. Per fortuna esistono anime belle sul pianeta. Grazie di cuore a tutti voi, grazie di cuore Giorgia. Che sia di esempio per tutti: prima regola, salvaguardiamo con tutte le nostre forze il nostro pianeta e gli esseri che lo vivono».