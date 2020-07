«Ieri pomeriggio dalle 17 alle 18 ci siamo ritrovati, chi poteva di noi, per un CLEANUP “LAMPO” presso il Bosco Urbano in via Ceruti ad Andria. Ricordiamo che il Bosco Urbano è un’area in cui lo scorso 24 novembre abbiamo piantato circa 50 piante autoctone». E’ quanto racconta in una nota l’Associazione andriese 3Place, protagonista di un nuovo intervento di pulizia a cura dei suoi volontari.

«In due giorni dalla proposta si è passati all’azione. E i risultati sono sempre purtroppo assurdi: 8 sacchi di indifferenziato raccolto, e tanto tanto vetro (le bottiglie di birra come se non ci fosse un domani) volantini abbandonati in blocco, mascherine, guanti e anche test di gravidanza. Adesso passeremmo alla fase 2, quello dello sfalcio della vegetazione del Bosco.

Ringraziamo uno per uno i ragazzi/e che oggi hanno donato del loro tempo per la comunità: Francesca Ruta, Alessia Vurchio, Mario Vurchio, Martina Cannone, Alessia, Emanuella Sgaramella, Maurizio Paradiso. Thanks so much guys.

Prendiamo cura tutti del nostro territorio, della nostra città, del nostro pianeta, e vedrete che sarà tutto quanto bellissimo!».