L’amore per la musica che va oltre le difficoltà. La passione per un genere musicale come il rap che supera qualsiasi steccato per arrivare direttamente al cuore del messaggio da raccontare. La tenacia e la preparazione di Alessandro Polichetti e Sabino Malcangi, in arte Alyen e Bimbo, due rapper che in piena pandemia da Covid-19 hanno voluto lanciare un segnale di normalità pubblicando il loro ultimo lavoro dal titolo “Mezze stagioni”.

«Il brano è nato principalmente con l’intento di raccontare una storia – spiegano Alyen e Bimbo – Nello specifico il testo parla di un amore necessario, un amore che nasce velocemente, che cresce così come si conclude: in modo frenetico. L’invito del brano è quello di non cadere nei luoghi comuni di cui purtroppo siamo permeati, a vivere la speranza come una certezza, non come una necessità». Il singolo “Mezze Stagioni” è un brano creato in collaborazione con il rapper andriese Reso (Riccardo Lampo) presente nel ritornello. La produzione della strumentale è stata affidata al beatmaker molfettese Uncle C.B., mix e master del brano al SilverRoom studio di Bari (nonché a Dj Argento, nome di spicco della scena Italiana).

«Volendo fare un parallelismo con il momento storico che stiamo vivendo – ci spiegano Alessandro e Sabino – ci sono periodi che fanno star male, e sono quelli in cui cresciamo di più. Forse non è l’argomento più originale nel portfolio della musica Italiana, tuttavia era il tema che avevamo necessità di esprimere. Il nostro obiettivo è comunicare un messaggio, sempre e, perché l’ascoltatore riesca ad immedesimarsi, questo deve essere semplice e diretto».

La storia di Alyen e Bimbo inizia già sin dal 2008, primi anni caratterizzati da una formazione a tre con Koa nella Rapido Istante Click. Tante esibizioni ed un album prodotto dal titolo “Scusate il R.I.tardo” nel 2013. Dal 2016, poi, restano in due ed il primo lavoro, uscito nel dicembre 2017, è un Ep dal nome “Put Show”. Nel corso degli anni svariati sono stati i singoli pubblicati, i feautiring e le produzioni soliste. «Mezze stagioni è solo il primo brano del progetto futuro a cui stiamo lavorando – concludo Alyen e Bimbo – Un progetto che vedrà viva l’impronta puramente Hip Hop che ci caratterizza assieme all’amore imprescindibile che mettiamo nei testi e nelle performance».

IL VIDEO