La scuola Secondaria dell’I.C. “Verdi -Cafaro” ancora una volta si aggiudica la vittoria del bando SIAE “Per chi Crea” con il Progetto INCANTI VERDIANI, in partership con l’Accademia Musicale Federiciana.

“Già vincitori nel 2020 dello stesso bando ma mai messo in opera a causa della pandemia, questa volta siamo ancora più soddisfatti ed orgogliosi” dichiara il dirigente scolastico la dott.ssa Grazia Suriano.

“La nostra scuola è stata selezionata come destinataria del contributo nel quadro del programma “Per Chi Crea”, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e gestito dalla SIAE. Questo programma mira a sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani, promuovendo l’ampia partecipazione e fruizione culturale in tutto il Paese”.

Il progetto INCANTI VERDIANI, ideato e progettato con la preziosa collaborazione dell’Accademia Musicale Federiciana, prevede l’avvio di tre moduli didattici, orchestrale, corale e teatrale, guidati da docenti esperti e tutor di grande spessore, che daranno vita ad uno spettacolo che vedrà la luce il prossimo 10 ottobre 2024.

Il progetto si articola in un laboratorio di teatro musicale, uno di pratica corale e uno di pratica orchestrale con la finalità di far conoscere alle giovani generazioni in chiave moderna la figura del grande compositore Giuseppe Verdi, le sue opere e la sua vita

Il progetto è stato presentato alla Città nel corso di una conferenza a cui hanno preso parte, oltre al dirigente scolastico Grazia SURIANO, l’avvocato Sabino Sergio in rappresentanza della SIAE , il direttore artistico Festa Agnese e il direttore artistico dell’ Accademia Musicale Federiciana prof. Lorusso Michele.

“Non ci resta che attendere di ammirare questo “incanto” sulla vita del grande Giuseppe Verdi che debutterà proprio nel giorno della ricorrenza del suo compleanno”- auspica il dirigente scolastico..