A Corato, Andria, Ruvo e Terlizzi sono stati allestiti dei “cantieri” fatti di risate, musica e costruzioni per trasformare queste città in città bambine, luoghi comunitari dell’immaginazione che non rispettano le regole adulte e si muovono secondo dinamiche proprie, incrociando la fretta con stupore e dissenso. Sta per partire la 10^edizione de “Il tempo dei piccoli”, la festa dell’infanzia che dal 29 maggio al 23 giugno coinvolgerà i quattro Comuni, centinaia e centinaia di grandi e bambini con il suo Teatro più piccolo del mondo, l’assemblea G207 dei bambini e delle bambine, il pensatoio, le storie di Maestri Ribelli, laboratori, spettacoli, cantieri…

La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 23 maggio alle ore 11.00, presso la “Biblioteca dei ragazzi[e]” nel Parco 2 giugno in Via della Resistenza n.178 a Bari.

Interverranno:

Bruno Soriato, direttore artistico

Alice, Eliah, Michela e Fabio, sindaci bambini