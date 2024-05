Il ristorante “Antichi Sapori” di Montegrosso apre le porte della propria cucina a giovani aspiranti chef da tutta Italia. E’ l’iniziativa intitolata “Antichi Sapori per Giovani Chef” e voluta con forza dal cuoco Pietro Zito. Ogni lunedì la cucina del ristorante della borgata ospiterà un aspirante chef under 25 il quale verrà affiancato da un membro dello staff di Antichi Sapori. In quell’occasione verrà proposto un piatto speciale fuori menù da far assaggiare ai clienti del ristorante. Un modo per accompagnare le giovani promesse della cucina sul loro percorso. Il progetto di Pietro Zito è stato presentato a Molfetta, presso l’istituto Alberghiero cittadino. Gli aspiranti chef che si affacceranno sulla murgia andriese, aderendo all’iniziativa, potranno toccare con mano la qualità dei prodotti locali.

Qualità dei prodotti ma anche l’occasione per scoprire le nuove tecniche verso cui si muove la cucina contemporanea. Così Pietro Zito vuol fare innamorare gli aspiranti chef italiani di questo mestiere sempre nuovo, creativo, senza tempo e capace di esaltare i veri talenti dei fornelli.

Il servizio.