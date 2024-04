«Riapre anche via vecchia Barletta, senza più il passaggio a livello. Un altro punto di città ricucito, un altro passo verso il risanamento completo di quella ferita che divideva Andria in due, la ferrovia appunto. Proseguiranno per un po’ i lavori che permetteranno l’eliminazione della rotatoria provvisoria e lo scavo del collegamento definitivo». Lo scrive in una nota l’assessore alla Mobilità del Comune di Andria, Pasquale Colasuonno.