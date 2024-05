Si svolgerà oggi, sabato 4 maggio, presso il Palasport di Andria la finale del campionato interregionale di Baskin EISI Puglia-Molise. Il fischio di inizio previsto alle ore 20:15 vedrà la partecipazione delle due squadre finaliste Fortitudo Trani e Baskin Corato grazie al supporto organizzativo dell’Atletica Andria, storica realtà di Baskin del territorio pugliese, protagonista di una ricca stagione sportiva che l’ha vista coinvolta nel campionato interregionale di Baskin Puglia – Molise.

Il Campionato di Baskin EISI (ente italiano sport inclusivi) Puglia – Molise è stato suddiviso in 2 gironi, l’Atletica Andria è stata inserita nel girone nord insieme a Fortitudo Trani, Assori Foggia, Ferentinum Campobasso, parallelamente al girone sud composto da Baskin Corato, La Scuola di Baskin Lecce, i Delfini Baskin Monopoli. In base ai risultati ottenuti, la nostra squadra ha meritato l’accesso alle semifinali, sfiorando la possibilità di accedere alla finale interregionale che si terrà sabato 4 Maggio presso il Palasport di Andria alle ore 20.15. Disputare la finale regionale di Baskin presso la Città di Andria è una grande soddisfazione, segno di riconoscimento e soddisfazione per tutti i nostri dirigente, allenatori ed atleti. La squadra vincente in Puglia disputerà un’ulteriore fase successiva in Sicilia fra le squadre vincenti del campionato di Puglia-Molise, Sicilia, Campania e Lazio il 10-11 maggio.

Le finali nazionali si terranno a Lucca dal 31 Maggio al 2 Giugno 2024. Il Baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!).

In effetti, il Baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società. Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni ragazzo/a all’interno della squadra: infatti il successo comune dipende realmente da tutti. Quest’adattamento, che personalizza la responsabilità di ogni giocatore durante la partita, permette di superare positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a volte presente nelle proposte di attività fisiche per persone disabili.