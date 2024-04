Un importante riconoscimento per il Liceo Nuzzi, che ha ricevuto l’attestato di “Ambasciatore della terra” nell’ambito del Contest #IoCiTengo, Earth Day Italia 2024.

Il contest, legato al Festival dell’Educazione alla Sostenibilità, si è svolto in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile, e ha visto la partecipazione di molte scuole con progetti sostenibili, realizzati dagli studenti, per migliorare il nostro pianeta. È un format diviso in quattro giornate, ideato da Earth day Italia e dal Movimento dei focolari di Roma allo scopo di sensibilizzare sul tema ambientale con un focus particolare sull’agenda 2030.

Il Liceo Nuzzi ha colto l’occasione per mettersi in gioco e valorizzare le menti di cui pullula. Ha presentato due importanti progetti: il depuratore d’acqua e la turbina eolica. Entrambi i progetti sono stati selezionati tra quelli più innovativi e l’istituto ha ricevuto l’ambito l’attestato di “Scuola ambasciatrice della terra”.

Questo è stato possibile alle idee e al lavoro del brillante professore, Franco Rana, ma di certo non sarebbe stato lo stesso senza l’aiuto dei suoi studenti che hanno partecipato; è doveroso citare non solo le classi che hanno aderito al contest, ma tutte quelle che in questi anni si sono avvicendate nella realizzazione dei due lavori. È stato ultimato il depuratore di acqua che sfrutta l’energia solare e la turbina eolica che converte l’energia del vento in elettrica, già iniziati nei precedenti anni scolastici; sono stati girati dei video dei lavori realizzati e inviati alla redazione del contest.

Gli studenti si sono impegnati durante le ore extra scolastiche, seguiti dal professore, sentendosi parte di un grande piano d’azione per le persone, il pianeta e un futuro florido e sostenibile per tutte/i.