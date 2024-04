Il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio, all’esito della Conferenza dei Capigruppo ha convocato per lunedì 29 aprile (ore 16) il Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria in un’unica convocazione.

ll’ordine del giorno: Interrogazioni/Interpellanze, in particolare sui lavori di rifacimento di alcune strade cittadine e tangenziale, sulla sede ufficio ispettorato territoriale del lavoro BAT e sulla SP2 – Rimozione rotatoria di accesso Montegrosso, tutte presentate dal consigliere comunale Andrea Barchetta; si procederà poi alle ratifiche delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 62 del 26.03.2024 per il settore servizi sociali e n. 65 del 28.03.2024 per il settore Ambiente, entrambe con variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026; seguirà approvazione convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segretario Comunale tra il Comune di Andria ed il Comune di Spongano ed infine approvazione del Documento strategico del Commercio.

I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.