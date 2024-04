La Polizia Locale di Andria, martedì 16 aprile 2024, presso il salone parrocchiale Gesù Crocifisso, ha tenuto il 2° incontro informativo sulla sicurezza degli anziani e la prevenzione delle truffe, organizzato in collaborazione con la Prefettura.

All’incontro, gli agenti della Polizia Locale, insieme all’Associazione “il Circolo dei Lettori” aggiudicatrice del progetto “Esercizi di Sfiducia”, hanno presentato il vademecum per riconoscere le principali truffe attuate nei confronti dei soggetti più fragili, soprattutto gli anziani.

Sono state fornite informazioni dettagliate sulle truffe che colpiscono gli anziani ed illustrate le modalità con cui i truffatori agiscono.

All’evento hanno partecipato numerosi cittadini, che si nono confrontati, con gli Agenti della Polizia Locale, per condividere esperienze al fine di creare una rete solidale che contasti efficacemente le truffe agli anziani.

In un periodo in cui i casi di truffe agli anziani sono in aumento, è fondamentale promuovere iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire strumenti utili a contrastare questo fenomeno.

La Polizia Locale ricorda, che il progetto offre consulenza legale, psicologica ed uno sportello di ascolto presso la Biblioteca diocesana e l’attivazione di un numero verde 800.032.889 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.