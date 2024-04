È il maresciallo Luisa Vernice il referente per la violenza di genere del comando dei carabinieri della provincia BAT. Una figura necessaria per far da collante tra la vittima di questo odioso reato e gli enti, istituzionali e non, che possono contribuire non solo a rassicurarla sui benefici della denuncia ma addirittura ad accompagnarla fino al superamento del trauma, quindi ben oltre la messa in sicurezza dal pericolo. Solo in questa prima parte del 2024 due tentati femminicidi sono stati sventati dai carabinieri: l’ultimo nelle scorse settimane a Bisceglie, il precedente ad Andria a gennaio. Situazioni estreme e tra queste tutta una gamma di violenze da arginare e ancor prima da riconoscere e far riconoscere alla vittima. E il notevole aumento delle denunce, che non è un aumento dei reati bensì una rilevante emersione di un fenomeno che prima restava sotterraneo, rivela una rinnovata fiducia negli istituti preposti. Per questo è necessaria una figura altamente specializzata come quella che il colonnello Massimiliano Galasso, comandante provinciale dei Carabinieri, ha voluto ufficialmente presentare ieri.