Oltre 25mila visitatori al Colosseo più altri circa 10mila al Foro Romano e al Palatino, quasi 12mila e 500 a Pompei e al Pantheon, poco meno di 11mila agli Uffizi, oltre 2mila a Castel del Monte ad Andria: sono alcuni dei dati sull’affluenza nei luoghi della cultura statali per la festa del 1° Maggio. Li ha diffusi il Ministero della Cultura che, anche per quest’anno, in occasione della Festa del Lavoro, ha deciso di mantenere aperti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali con i consueti costi e modalità. Incoronato il maniero federiciano 14esimo monumento più visitato in un solo giorno in Italia. Di gran lunga il primo monumento pugliese seguito dal Castello Svevo di Bari con circa 500 visitatori.

Ecco nel dettaglio la lista dei musei con il numero di visitatori: Parco archeologico del Colosseo – Anfiteatro Flavio 25099; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 12466; Pantheon 12371; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 10875; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 9825; Galleria dell’Accademia di Firenze 6983; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 5151; Reggia di Caserta 4671; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 3263; Museo archeologico nazionale di Napoli 3041; Musei Reali di Torino 2365; Pinacoteca di Brera 2269; Gallerie nazionali di arte antica – Palazzo Barberini 2239; Castel del Monte 2050; Galleria Borghese 1930; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 1786; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 1701; Villae – Villa d’Este 1526; Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea 1434; Parco archeologico di Ercolano 1382; Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini 1310; Palazzo Ducale di Mantova 1230; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 1183; Gallerie dell’Accademia di Venezia 1076; Rocca demaniale di Gradara 1026; Galleria nazionale delle Marche 989; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 934; Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo 842; Complesso monumentale della Pilotta 805; Villae – Villa Adriana 768; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 704; Terme di Caracalla 647; Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae – Villa Arianna e Villa San Marco 641; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 638; Palazzo Farnese di Caprarola 620; Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano 555; Museo di Capodimonte 547; Galleria nazionale dell’Umbria 535; Pinacoteca nazionale di Bologna 520; Castello svevo di Bari 504; Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps 467; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 455; Grotta Azzurra 441; Castello Svevo di Trani 418; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 403; Museo archeologico nazionale di Taranto 387; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 385; Museo d’Arte Orientale Venezia 305. A questi si aggiungono i 12.356 visitatori del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 3.373 visitatori delle Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli.