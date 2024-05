“Una grande opportunità per le imprese”: questo il convegno in programma ad Andria l’8 maggio prossimo alle ore 16 al Food Policy Hub – Chiostro di San Francesco per presentare il bando ISI 2023 che prevede finanziamenti a fondo perduto fino a 130mila euro anche per le imprese agricole, a cura dell’INAIL Direzione territoriale Foggia e Barletta/Andria/Trani.

Dopo i saluti istituzionali del Prefetto di Barletta Andria Trani, dell’amministrazione comunale di Andria e del responsabile della sede INAIL di Barletta con introduzione alla tematica, Domenico Insabato, si approfondirà il tema. In particolare si discuterà di profili amministrativi relativi ai progetti di finanziamento con il Funzionario Processo Prevenzione Inail Barletta, Silvano Alicino, nonché dei profili tecnici con particolare riferimento alle imprese operanti nel settore agricolo, con il Consulente Salute e Sicurezza Inail Puglia, Luigi Caradonna.

Il Convegno è patrocinato dagli Ordini degli Ingegneri e dei Commercialisti della provincia Bat.