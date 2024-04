In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2024, il Centro di Pneumologia Pediatrica dell’Asl Bt eseguirà otto valutazioni spirometriche pediatriche gratuite martedì 7 maggio, dalle ore 9,00 alle ore 13.30, presso l’Ambulatorio di Pediatria sito al 3° piano dell’ospedale Bonomo di Andria. Per le prenotazioni occorre telefonare al numero 0883.299296 dalle ore 12,30 alle ore 13,30.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra i 100 e i 150 milioni di persone sono colpite da asma nel mondo. L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse e, in età pediatrica, rappresenta la malattia cronica più rilevante proprio per la sua diffusione, interessando circa 1 bambino su 10 nei Paesi occidentali. In Italia, infatti, la patologia ha una prevalenza di circa il 10% nella popolazione pediatrica ed il 2% dei bambini e adolescenti asmatici soffre di asma grave, una rara ma impegnativa condizione che tutt’oggi rappresenta un’importante causa di costi sanitari, assenze scolastiche, ricoveri, accessi in Pronto Soccorso e scarsa qualità di vita.