Nella mattinata di ieri, presso l’Auditorium della scuola “Aldo Moro” di Andria, si è tenuta la quarta tappa di ESG “Porta a Porta”, il tour promosso da Gial Ambiente per diffondere i principi della sostenibilità all’interno delle comunità servite.

L’appuntamento di oggi nella città di Andria è la quarta tappa di un tour avviato lo scorso anno, attraverso il quale GIAL intende generare coinvolgimento e partecipazione, a partire dalle risorse umane, intorno all’ambizione di costruire un modello di impresa sempre più attento all’impatto ambientale, agli effetti sociali e all’organizzazione della governance per centrare gli obiettivi fissati dalle istituzioni e, soprattutto, per offrire un tangibile contributo nelle iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici.

«Il pianeta ci chiama a un impegno non più prorogabile – afferma Piero Congedi, Amministratore Unico della Gial – e noi, in qualità di azienda di grandi dimensioni, siamo coinvolti come ambasciatori di questo messaggio di cambiamento da diffondere agli stakeholder. Nasce da qui questa nostra iniziativa finalizzata a generare nuove sensibilità e partecipazione intorno a temi e principi cari a tutti».

All’incontro, aperto dai saluti dell’Assessore con delega all’Ambiente, Savino Losappio, hanno preso parte gli operatori impegnati nella Città di Andria e i referenti di Sieco SPA, azienda che gestisce il servizio in A.T.I. insieme a GIAL.