Una cerimonia sobria, bagnata anche dalla pioggia ma molto sentita per una intitolazione, quella del rondò tra via Montegrappa, via Verdi e via Bisceglie, al direttore didattico Pasquale Massaro ad Andria. Intitolazione non casuale poiché il rondò si trova all’esterno della scuola che lo ha visto protagonista per gran parte della sua vita al servizio della comunità andriese non solo nel mondo scolastico ma anche del giornalismo, dell’attività associativa e sindacale e della politica.

Sempre con uno sguardo proiettato al futuro ed alla crescita della comunità andriese, della comunità scolastica della “Verdi”, della comunità sociale del territorio. Figura poliedrica, uomo di raffinata cultura, storico e scrittore nonché padre di famiglia e nonno.

La cerimonia, anche a causa del maltempo, all’interno dell’auditorium dell’istituto. L’intitolazione voluta dal comune di Andria ed approvata dalla commissione toponomastica dell’ente è partita da una richiesta formalizzata dalla famiglia Massaro.

Obiettivo comune, da oggi, sarà quello di continuare a ricordare un vero e proprio maestro di vita che ha donato l’intera esistenza alla necessità di costruire il futuro di un intero territorio attraverso la condivisione, l’impegno e la strategia. Il “laboratorio” perfetto è stato proprio la Scuola “Giuseppe Verdi” in cui un plesso della scuola dell’infanzia porta il suo nome ed in cui esiste ancora un coro stabile.

L’evento ha visto la partecipazione anche del Circolo della Stampa San Francesco di Sales oltre che del Consiglio di Istituto dei Bambini della Scuola “Verdi” ed una rappresentanza dei più piccoli della scuola dell’infanzia.