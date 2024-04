La Direzione Generale della Asl Bt ha incontrato oggi i progettisti del nuovo ospedale di Andria per la consegna ufficiale del nuovo piano clinico-assistenziale.

“Diamo seguito all’iter amministrativo – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – la Regione ha appena approvato il nuovo piano clinico-gestionale e nella mattinata di oggi, insieme con l’Area Tecnica, abbiamo incontrato i progettisti dell’ospedale per la consegna ufficiale del documento. E’ in programma per i prossimi giorni un incontro in cabina di regia in cui daremo conto dell’incontro di oggi”.